YKS ilk tur sona erdi! TYT soruları zor muydu? Kimi ağladı kimi güldü
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına geç kalanlar kapıdan döndü. Kimisi koşarak geldiği okul kapısından son anda içeri girmeyi başarırken kimisi ise saniyelerle gecikince kapıda kaldı. İşte yurdun dört bir yanından YKS kareleri...
Osmaniye’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden kız öğrenci gözyaşlarına boğuldu. Okul giriş kapısındaki görevli polisler tarafından güçlükle sakinleştirilen öğrenci, aile yakınlarına telefonla ulaşılmasıyla kimliğine kavuştu.
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Van’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yaklaşık 4 dakika geç kaldığı için alınmayan öğrenci, ikinci kez şansını annesiyle denese de sınava alınmadı.
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