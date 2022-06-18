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YKS biyoloji soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS biyoloji sınav yorumları

YKS biyoloji soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS biyoloji sınav yorumları

Bugün milyonlarca öğrenci üniversite sınavı olan YKS'nin 1. oturumu TYT'ye girdi. Tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu TYT'de öğrencilere matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya derslerinden toplam 120 soru soruldu. Peki YKS 2022 sınavında biyoloji soruları nasıldı, zor muydu, YKS biyoloji soruları yorumları 2022

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YKS sınavının 1. maratonu olan TYT bugün sona erdi. 3 oturum şeklinde yapılan YKS'nin 2. ve 3. oturumu yarın, 19 Haziran'da yapılacak. YKS'nin TYT oturumunda öğrencilere Matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya derslerinden 120 soru çıktı. Biyolojiden öğrencilere 6 soru soruldu.   Peki YKS biyoloji sınavı soruları nasıldı, zor muydu? YKS biyoloji sınav yorumları...

TYT Biyoloji Konuları 2022

TYT biyoloji alanında toplamda 6 soru çıkmaktadır.

Biyoloji Bilimi
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşenler
Hücrenin Yapısı ve İşlevi
Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırması
Hücre bölünmesi ve üreme
Kalıtım
Modern Genetik Uygulamaları
Ekosistem Ekolojisi
Dünyamız
Kominite ve Popülasyon Ekolojisi

YKS 2022 puan hesaplama nasıl yapılır: Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra

ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

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