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Kerim Rota Merkez Bankası'nın yaptığına dikkat çekti: Bunun sonu felaket

Kerim Rota Merkez Bankası'nın yaptığına dikkat çekti: Bunun sonu felaket

Kerim Rota, Merkez Bankası'nın döviz satışına dikkat çekerek bu felaketin sorumlularının, TCMB Başkanı başta olmak üzere PPK üyeleri ve tüm ekonomi yönetiminin olduğu söyledi.

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Eski Hazineci ve Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dün 1,72 milyar dolar satış yaptığını ve bunun sorumluları olarak TCMB Başkanı başta olmak üzere PPK üyeleri ve tüm ekonomi yönetiminin olduğunun altını çizdi. Rota, bu politikaların ise sonunun felaket olduğunu belirtti.

İktidarın ekonomi politikası sorunlar yaratmaya devam ediyor. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu.

ABD Merkez Bankası (FED) ise, 28 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi ve politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltmişti. Alınan bu karardan dolayı piyasaların etkilenmesinin ardından dalgalı seyreden döviz kuru ve artan enflasyon vatandaşların tepkisine neden oldu. İktidar ise bir yandan yükselen döviz kurunu dengede tutabilmek için farklı yollara başvuruyor.

Ekonomist Kerim Rota, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir günde 1,72 milyar dolar satış yaptığını belirtti. Rota, "İhracatçılardan alınan döviz varsa o da üstüne satılmış. Bunun sürdürülebilir olmadığını, sonunun felaket olduğunu tekrar hatırlatalım" dedi.

Rota, bu felaketin sorumlularının, TCMB Başkanı başta olmak üzere PPK üyeleri ve tüm ekonomi yönetiminin olduğu söyledi.

Rota, sözlerine şu şekilde devam etti: "Dün tek günde 1.72 Milyar $ satış yapılmış. İhracatçılardan alınan döviz varsa o da üstüne satılmış. Bunun sürdürülebilir olmadığını, sonunun felaket olduğunu tekrar hatırlatalım. Baş sorumluları da hükümet, TCMB Başkanı, PPK üyeleri ve tüm ekonomi yönetimidir."

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