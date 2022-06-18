Beşiktaş'ın görüştüğü Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'a geldi

Beşiktaş'la transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Ganalı orta saha oyuncusu Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'a geldi.

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Dün Alman basınında yer alan habere göre, Kartal, St. Pauli'den ayrılmak üzere olan Ganalı yıldız Daniel-Kofi Kyereh'i kadrosuna katmak için devreye girmişti.

BILD'de yer alan habere göre; Beşiktaş, St. Pauli'den ayrılmak üzere olan Ganalı orta saha oyuncusu Daniel-Kofi Kyereh'i kadrosuna katmak için yarışa girdi.

İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Ganalı oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da olduğunu belirtti. Ancak futbolcunun Beşiktaş mı ya da başka bir takım için mi geldiği henüz belli değil.

Daniel-Kofi Kyereh geçen sezon Almanya 2. Ligi'nde 32 maçta 13 gol ve 11 kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

Hücum hattının her yerinde görev alabilen Kyereh'in, kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Kyereh, Gana Milli Takım 'ında da 12 karşılaşmaya çıktı.