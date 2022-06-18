BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Oyun oynarken feci ölüm! 5 yaşındaki çocuk peşinden gelen var mı diye bakarken...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Oyun oynarken feci ölüm! 5 yaşındaki çocuk peşinden gelen var mı diye bakarken...

ESENYURT'ta misafirlik için gittiği sitede arkadaşlarıyla oynarken apartmanın merdiven boşluğundaki camdan aşağıya bakan 4 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Abone ol

Olay, saat 20.30 sıralarında Esenyurt Üçevler Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Taha Salik, site bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı.

Bu sırada arkadaşlarından kaçarak binaya giren Taha Salik, 5’inci kattaki merdiven boşluğunda pencereden aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Küçük çocuğu yerde gören site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Taha Salik, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayı anlatan site sakini Zeynep Yıldız, “Arkadaşlarıyla oyun oynarken apartmana kaçıyor. Yukarıya çıkıp camdan peşimden geliyor mu diye bakarken dengesini kaybedip düşmüş. Apartmandaki merdiven boşluğundaki camdan düşmüş. Buradayken nabzı yokmuş zaten, hastanede hayatını kaybetmiş. Buraya misafirliğe gelen bir ailenin çocuğu” dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor. 

ÖNCEKİ HABERLER
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolunun sökümü başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolunun sökümü başladı
MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'le ilgili yeni iddialar! 16 yaşındaki lise öğrencisi erkek çocuğa istismar...
MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'le ilgili yeni iddialar! 16 yaşındaki lise öğrencisi erkek çocuğa istismar...
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gerilim için mesaj: Yeni bir ihtilafa izin veremeyiz
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gerilim için mesaj: Yeni bir ihtilafa izin veremeyiz
Temel Karamollaoğlu'ndan koalisyon mesajı: Şartlar değişti
Temel Karamollaoğlu'ndan koalisyon mesajı: Şartlar değişti
İki kişilik tatilin bedeli 15 bin lira! Ortalama tatil süresi 3 güne düştü
İki kişilik tatilin bedeli 15 bin lira! Ortalama tatil süresi 3 güne düştü
Beşiktaş'ın görüştüğü Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın görüştüğü Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'a geldi
AK Parti'den ilk kez oy kullanacak gençler için özel kampanya!
AK Parti'den ilk kez oy kullanacak gençler için özel kampanya!
Kemal Kılıçdaroğlu: Daha bitmedi yolun başındayız
Kemal Kılıçdaroğlu: Daha bitmedi yolun başındayız
ABD medyasında çarpıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi: Hazırlıklı olun!
ABD medyasında çarpıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi: Hazırlıklı olun!
Rum skandalı! Teröristbaşı Öcalan'ın sahte pasaporttaki isme askeri tatbikat yaptırdılar
Rum skandalı! Teröristbaşı Öcalan'ın sahte pasaporttaki isme askeri tatbikat yaptırdılar