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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gerilim için mesaj: Yeni bir ihtilafa izin veremeyiz

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gerilim için mesaj: Yeni bir ihtilafa izin veremeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım"

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Balkan turunun üçüncü durağı Bosna Hersek'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile bir araya geldi. İkilinin, anlaşmaların imza törenine katılması ve ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdiği mesajında "Bosna Hersek’te yeni bir ihtilafa izin veremeyiz. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım" dedi.

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