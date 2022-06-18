Eski TÜİK Başkanı enflasyon hesabındaki detayına dikkat çekti! Zamlar da etkilenecek

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2011-2016 yılları arasında başkanlığını yapan Birol Aydemir emekli ve memur zamlarını etkileyecek enflasyon zammı oranına dikkat çekti.

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DEVA Genel Başkan Yardımcılığı görevinden geçtiğimiz aylarda istifa eden eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir memur ve emekli maaşları için TÜİK'in enflasyonu baskıladığını belirterek zamların olumsuz etkileneceğini söyledi.

Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, ürünlerdeki fiyat artışının, yayınlanan verilerde daha düşük gösterildiğine dikkat çekti.

Ürün karşılaştırması yapılırken “sepet ağırlığının artık paylaşılmadığına değinen” Birol Aydemir, “TÜİK, şeffaflığı fazla buluyor” dedi.

İşte Birol Aydemir’in o paylaşımları:

Fiyat artışı az görünüyor

-Nisan 2022 itibariyle hesaplanan yıllık artış karşılaştırmasında 57 ürünün 42’sinde fiyat artışı yeni veride daha düşük. Yani bu 42 kalem, enflasyonu daha düşük gösterecek bir etkide bulunuyor.

Yeni ürün grubunda enflasyonu azaltıcı etki yapan 42 üründeki fiyatlardaki değişim farkı 0.4 ile 122 puan arasında değişiyor.

-Örneğin otel ücretlerinde eski fiyat artışı yüzde 189.3 iken yeni fiyat artışı sadece yüzde 66.9. Fark yüzde 122.4 puan. Otel ücretlerindeki fiyat artışı ciddi şekilde aşağı çekilmiş.

-Fiyat artışının yeni veride daha yüksek olduğu 15 üründe ise fiyat farkı 0,2 ile 36 puan arasında değişiyor.