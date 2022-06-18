BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı döviz kurundan etkilenip durdurduğu haberlerine açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı döviz kurundan etkilenip durdurduğu haberlerine açıklama yaptı

Sağlık Bakanlığı, helikopter ambulansların mali koşullar sebebiyle sayılarının düşürüldüğüne dair iddialara ilişkin, 2021 ekim ayından beri yapılan planlamayla 12 helikopter ve 8 uçak ambulans kapasitesiyle hizmet verildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde, helikopter ambulansların mali koşullar sebebiyle sayılarının düşürüldüğüne dair bilgi ve yorumlara yer verildiği belirtildi.

Türkiye'de hava ambulansı hizmetinin, 2008'den itibaren helikopterlerle ve 2010'dan sonra ise hem helikopter hem uçak ambulanslarla sağlandığı anımsatılan açıklamada, "Anılan tarihten beri helikopter ambulanslarımız ile 39 bin 24 hasta ve 230 organ, uçak ambulanslarımızla ise 14 bin 624 yurt içi, 1165 yurt dışı hasta ve 818 organ taşınmıştır." bilgisi verildi.

Birçok havacılık kuralı, ilkim koşulları, lojistik avantajlar değerlendirilerek, hizmet planlamasının en uygun şekilde yapıldığı ve atıl kapasite oluşmasına izin verilmediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2021 yılı ekim ayından beri yapılan planlamayla 12 helikopter ve 8 uçak ambulans kapasitesi ile hizmet sunumu ülke sathını kapsayacak şekilde verilmeye devam etmektedir. Sürekli iyileşme çalışmaları ise devam etmekte ve yeni planlamalara dayalı olarak hazırlıklarımız devam etmektedir. Uygulamanın ekonomik tedbirle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Birinci önceliğimiz, vatandaşımızın her koşulda sağlık hizmetine erişimini temin etmektir."

ÖNCEKİ HABERLER
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gerilim için mesaj: Yeni bir ihtilafa izin veremeyiz
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gerilim için mesaj: Yeni bir ihtilafa izin veremeyiz
Temel Karamollaoğlu'ndan koalisyon mesajı: Şartlar değişti
Temel Karamollaoğlu'ndan koalisyon mesajı: Şartlar değişti
İki kişilik tatilin bedeli 15 bin lira! Ortalama tatil süresi 3 güne düştü
İki kişilik tatilin bedeli 15 bin lira! Ortalama tatil süresi 3 güne düştü
Beşiktaş'ın görüştüğü Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın görüştüğü Daniel-Kofi Kyereh İstanbul'a geldi
Kemal Kılıçdaroğlu: Daha bitmedi yolun başındayız
Kemal Kılıçdaroğlu: Daha bitmedi yolun başındayız
ABD medyasında çarpıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi: Hazırlıklı olun!
ABD medyasında çarpıcı Cumhurbaşkanı Erdoğan analizi: Hazırlıklı olun!
Rum skandalı! Teröristbaşı Öcalan'ın sahte pasaporttaki isme askeri tatbikat yaptırdılar
Rum skandalı! Teröristbaşı Öcalan'ın sahte pasaporttaki isme askeri tatbikat yaptırdılar
Babalar Günü yarın mı pazar günü Babalar Günü mü kutlanacak 2022
Babalar Günü yarın mı pazar günü Babalar Günü mü kutlanacak 2022
Sınava zamanında gitti ama okulda başına gelmeyen kalmadı! Sınava giremedi ambulansla çıktı
Sınava zamanında gitti ama okulda başına gelmeyen kalmadı! Sınava giremedi ambulansla çıktı
Tarihçi Erhan Afyoncu Elon Musk paylaşımının asıl detayını yazdı: Türkleri küçümsemek için...
Tarihçi Erhan Afyoncu Elon Musk paylaşımının asıl detayını yazdı: Türkleri küçümsemek için...