BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  GÜNCEL

Yargıtay'dan emsal niteliğinde avans ve tazminat kararı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde avans ve tazminat kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin avans vermemesi üzerine istifa eden işçiye kıdem tazminatı ödenmeyeceğine hükmetti. Emsal kararla birlikte işçi-işveren arasındaki avans tartışmaları yeni bir boyut kazandı.

Abone ol

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Çalıştığı işyerinden avas talebinde bulunan işçi, 'Hayır' cevabı alınca istifa etti.

Haklarını alamayınca İş Mahkemesi'nin yolunu tutan işçi, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsilini talep etti.

Davalı patron davanın reddini istedi. Mahkeme; kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak ihbar tazminatı talebinin reddine, kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar verdi.

Kararı hem davacı hem de davalı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, avans tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı.

Yargıtay mahkemenin kararını bozdu: Her istediğinde avans alamaz

Kararda: "Davacının avans talebi karşılanmayınca iş akdini feshettiği anlaşılmakta olup mahkemenin buna ilişkin kabulü yerindedir. Mahkemece işverenin geçerli bir neden göstermeden davacının avans talebini karşılamaması davacı bakımından haklı fesih nedeni kabul edilerek kıdem tazminatı talebi hüküm altına alınmıştır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 24. maddesinde işverenin işçiye avans vermemesi şeklinde bir sebep bulunmamaktadır. Taraflar arasında işverenin davacıya her istediğinde avans vereceğine yönelik bir sözleşme de mevcut değildir. Bu nedenlerle işçi tarafından yapılan fesih haklı nedene dayanmadığından kıdem tazminatı talebinin reddi yerine yasal olmayan gerekçe ile kabulü hatalıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oy birliği ile karar verildi." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu'ndan 2036 mesajı: Kesinlikle talibiz
Ekrem İmamoğlu'ndan 2036 mesajı: Kesinlikle talibiz
İBB yüzde 100 zam yaptı! İspark ücretlerine gelen zam vatandaşı isyan ettirdi: Yasak değnekçi İspark
İBB yüzde 100 zam yaptı! İspark ücretlerine gelen zam vatandaşı isyan ettirdi: Yasak değnekçi İspark
Sahte polis 100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda yakalandı
Sahte polis 100 bin liralık altın ve paralarla kaçarken otogarda yakalandı
Kolombiya halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor
Kolombiya halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor
A 101 market deposunda facia! İçirde uyuyakalan çalışan yanarak öldü
A 101 market deposunda facia! İçirde uyuyakalan çalışan yanarak öldü
Lucescu Fenerbahçe ile eşleşmelerini değerlendirdi
Lucescu Fenerbahçe ile eşleşmelerini değerlendirdi
Oyun oynarken feci ölüm! 5 yaşındaki çocuk peşinden gelen var mı diye bakarken...
Oyun oynarken feci ölüm! 5 yaşındaki çocuk peşinden gelen var mı diye bakarken...
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolunun sökümü başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolunun sökümü başladı
MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'le ilgili yeni iddialar! 16 yaşındaki lise öğrencisi erkek çocuğa istismar...
MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'le ilgili yeni iddialar! 16 yaşındaki lise öğrencisi erkek çocuğa istismar...
Sağlık Bakanlığı döviz kurundan etkilenip durdurduğu haberlerine açıklama yaptı
Sağlık Bakanlığı döviz kurundan etkilenip durdurduğu haberlerine açıklama yaptı