İBB yüzde 100 zam yaptı! İspark ücretlerine gelen zam vatandaşı isyan ettirdi: Yasak değnekçi İspark

İstanbul'daki araç sahipleri dikkat!.. İSPARK ücretlerine yüzde 100 zam geldi... Daha önce 25 lira olan tam gün ücreti bazı yerlerde 50 lira bazı yerlerde de 60 lira oldu...

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İSPARK ücretlerine yüzde 100 bazı yerlerde ise yüzde 100'den fazla zam yapıldı. Daha önce 25 lira olan tam gün ücreti bazı yerlerde 50 lira bazı yerlerde de 60 lira oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden yüzde 25 zam geçmesine rağmen İSPARK ücretlerine neredeyse yüzde 100 zam yapılmasına vatandaş sosyal medyadan isyan etti. İBB yetkilileriyse fahiş zammın ‘işletme, bakım-onarım ve personel maliyetleri nedeniyle’ yapıldığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, İBB yönetiminin, İSPARK personeline yüzde 54,4 oranındaki zammın karşılanabilmesi için park ücreti tarifesinde zam talep etmişti. Bunun üzerine İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 25 zam teklifi kabul edilmişti. Gün içindeki ücret tarifelerine bakıldığında gelen zammın yüzde 25’ten fazla olduğu görüldü. Yüzde 100 zamma vatandaşlar tepki gösterdi:

Toplu taşıma zammına mazot bahane ettiniz, bunun bahanesi ne?

- İBB toplu taşıma zamlarını mazotu bahane etti. Otopark zamlarının nedeni de mi mazot? Açık otoparka yüzde 100 zam yapmışlar.

- Daha önce tam gün otopark ücreti 25 lirayken şimdi 50 lira. Bazı yerlerdeyse 60 lira. Örneğin İSPARK’ın sitesine baktığımızda Kadıköy’deki parkların fiyatları 50 lira görünürken, Bebek’teki fiyatlar 60 lira.

İSPARK yasal değnekçi mi?

Doç. Dr. Nihat AKSAKAL: Parket devam et otoparkı. Açık otopark 10 saati 45 TL Geçen hafta 28 TL idi. %80 den fazla zam olacak iş mi? Toplu taşımayı böyle mi teşvik ediyorsunuz?

Burak Karakuş (Fenerbahçe Kongre Üyesi): 3 saat arabanı park ediyorsun 30 lira. Kapalı otoparka falan da değil, bildiğin sokağa. İspark'ın semte göre fiyat politikası var bir de. Her semtte farklı fiyat var. Resmen haraç gibi. Para vermezsen plakaya işliyor, satışa engel vs. yalanı var ayrıca. Yasal değnekçi! @ispark