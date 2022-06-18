Kolombiya halkı cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor

Kolombiya'da halk, ülkeyi 2022-2026 döneminde yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek amacıyla yarın ikinci tur seçim için sandık başına gidecek.

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Seçim yarışı, ilk turda yüzde 40,32 ile birinci olan Tarihsel Pakt koalisyonu adayı Gustavo Petro ile yüzde 28,17 ile ikinci olan Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Ligi adayı Rodolfo Hernandez arasında geçecek.

Başkentin eski Bogota Belediye Başkanı ve Senatör Petro, üçüncü kez aday olduğu seçimleri kazanması halinde Kolombiya tarihinde ilk kez solun iktidara gelmesini sağlayacak.

Ülkenin en büyük 5. kenti Bucaramanga'nın eski belediye başkanı, inşaat mühendisi ve multimilyoner Hernandez, kamuda yolsuzluğa bulaşmış kişilerin görevden uzaklaştırılması ve popülist söylemleriyle ön plana çıkıyor.

Analistler, anketlerde adayların birbirine oldukça yakın görünmesi nedeniyle sonucu kararsızların tayin edeceği görüşünde birleşiyor.

Derin bir kutuplaşma, eşitsizlik, yoksulluk, uyuşturucu ticareti, yasa dışı silahlı grupların varlığı, kırsal alanlarda şiddetin artması ve şehirdeki güvensizliğin zirve yaptığı ülkede adaylar, halka büyük değişim vadediyor.

Adaylar ne vadediyor?

Solcu aday 62 yaşındaki Petro, seçim kampanyası sürecinde yaptığı açıklamada, kazanmaları halinde ekonomik acil durum ilan edeceklerini belirtti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ivan Duque yönetiminde Venezuela ile bozulan ilişkilere değinen Petro, bu ülke ile diplomatik ve ticari sorunların hızlıca çözüleceği sözünü verdi.

Petro, emeklilik fonlarının yeniden düzenleneceğini, zenginlerden alınan verginin artırılarak ihtiyaç sahipleri için sosyal programlara dönüştürüleceğini ifade etti.

Ülkede enerji dönüşümünü başlatmak istediklerini her fırsatta dile getiren Petro, tüm petrol şirketleriyle yapılan anlaşmaları gözden geçireceklerini söyledi.

Yolsuzlukla mücadele sözü

77 yaşındaki Hernandez, sistem karşıtı söylemleriyle öne çıktığı seçim kampanyasında, politikacıların neden olduğu masrafları azaltma sözü verdi.

Kolombiya'nın bazı ülkelerdeki elçilik binalarını masraflı olduğu gerekçesiyle kapatacağını vurgulayan Hernandez, Venezuela ile ilişkilerin yeniden rayına oturtulması için gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Anketler başa baş gösteriyor

Invamer araştırma şirketine göre Hernandez yüzde 48,2, Petro yüzde 47,2, Büyük Medya İttifakı'nın yaptığı ankete göre Petro yüzde 48,1, Hernandez ise yüzde 46,8 desteğe sahip.

Guarumo ve EcoAnalitica araştırma şirketinin anketinde Hernandez yüzde 48,2, Petro yüzde 46,5, Yanhass anketinde Hernandez yüzde 45, Petro yüzde 35, La Silla Vacia anketinde Hernandez yüzde 46,5, Petro yüzde 47,2 oy oranına sahip görünüyor.

Ulusal Danışma Merkezi isimli şirketin araştırmasında ise Hernandez'e destek yüzde 41, Petro'ya yüzde 39 olarak ölçüldü.

Pontificia Bolivariana Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tarih profesörü olan Mauricio Molina, AA muhabirine, hangi aday kazanırsa kazansın ülkede büyük bir değişimin olacağını söyledi.

Solcu aday Petro'nun kazanması durumunda sosyal, politik ve ekonomik reformlara ağırlık vereceğini belirten Molina,"Uluslararası alandaki ilişkiler, iklim değişikliğiyle mücadele, uyuşturucunun önlenmesi ve Kolombiya'nın küresel çabalara dahil edilmesine yönelik girişimler olacaktır." ifadesini kullandı.

"Muhalefetin zorluklarıyla yüzleşmek zorunda kalacak"

Molina, Petro'nun sol kesimlerin taleplerine yanıt vermek için ciddi zorluklar yaşayacağını anımsatarak, "Ülkenin çok yüksek bir bütçe açığı var, sosyal ve barış politikalarının uygulanmasında Petro, muhalefetin zorluklarıyla yüzleşmek zorunda kalacak." dedi.

Hernandez'in muhtemel zaferine değinen Molina, mevcut siyasi ve ekonomik düzenin sürdürülmesi durumunda geniş çaplı sokak protestolarının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Molina, Hernandez'in yolsuzluk karşıtı söyleminin, Kolombiya'nın yapısal sorunlarını anlamaktan uzak olduğuna dikkati çekerek, "Pazar günü, ülkenin iki farklı vizyon modeli karşı karşıya gelecek." şeklinde konuştu.

"Daha fazla kamu hastanesi inşa edilmeli"

Pontificia Bolivariana Üniversitesinden sosyal iletişimci ve tarih araştırmacısı Reinaldo Spitaletta da Petro'nun kazanması durumunda, ülkede iş istikrarı, sendikal hakların savunulması, emeklilik sistemi gibi kilit noktalarda iyileşme olabileceğini söyledi.

Halk sağlığı konusunda Petro'nun programının net olmadığını yorumlayan Spitaletta, "Devlet bazı araçlar vermeli, daha fazla kamu hastanesi inşa edilmelidir. Ülkede şu anda çok kötü durumda olan halk sağlığının iyileştirilmesi için net bir program görünmüyor." ifadesini kullandı.

Spitaletta, Hernandez'in kazanması olasılığında ülkede mevcut siyasi sistemin devam edeceğini belirterek, "Hernandez'de çok fazla demagoji var ve göze çarpan şey, mevkidaşı Duque ile aynı sistemi sürdürmektir. İşçiler ve kadın hakları için cesaret verici bir şey görmüyorum. Büyük çapta sosyal patlamalar, protestolar ve grevler geri dönebilir." dedi.