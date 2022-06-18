Ekrem İmamoğlu'ndan 2036 mesajı: Kesinlikle talibiz

Haliç'te bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Golden Horn Rowing Cup (Uluslararası Haliç Kürek Yarışları), ulusal ve uluslararası kürek takımları arasında çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Ekrem İmamoğlu 2036 için mesaj verdi.

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Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nda dereceye giden kadın sporcular ödüllerini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun elinden aldı. İmamoğlu “Haliç olağanüstü bir coğrafya. Biz bu güzel şehre, dünyanın en güzel şehrine, Olimpiyatı artık hediye etmek istiyoruz. 2036’ya kesinlikle ve kesinlikle talibiz. Dünyanın gelmiş geçmiş en iddialı adayıyız” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Spor İstanbul'un düzenlediği Golden Horn Rowing Cup (Uluslararas Haliç Kürek Yarışları) 18 Türk, 4 yabancı olmak üzere 22 takım ve toplam 360 sporcunun katımıyla başladı. 2 gün sürecek yarışmanın ilk gününde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadınlar kategorisinde birinciliğe ulaşan Galatasaray Spor Kulübü sporcularına kupa ve madalyalarını verdi.

İkinci olan Altın Boynuz A Takımı ödülünü Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk'ün, yarışı üçüncü bitiren Haliç Kürek Takımı ise İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in elinden aldı.

Olimpiyatları hediye etmek istiyoruz

Kısa bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sporcuları tebrik etti. 3'üncü olan takımda oğlunun öğretmelerinin de yer aldığını söyleyen İmamoğlu “Ben de şimdi burada öğrendim. Üçüncü oldular. Bir şaibe yok yani tamam mı?” diyerek espri yaptı.

İmamoğlu “Haliç olağanüstü bir coğrafya. Bazı spor branşları yolculuğumuz için çok önemli. Biz bu güzel şehre, dünyanın en güzel şehrine, Olimpiyatı artık hediye etmek istiyoruz. Hep birlikte olimpiyat şehri olsun istiyoruz. 2036'ya kesinlikle ve kesinlikle talibiz. Dünyanın gelmiş geçmiş en iddialı adayıyız. Biz olimpiyatların insanlarıyla şehre verilebileceğini bilen bir yönetimiz. Bu bağlamda bu kentin insanları bunu hak ediyor” dedi.

Kadın kotası

Olimpiyat oyunlarında yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek katılımı şartı getirildiğini anımsatan İmamoğlu “O bakımdan biz kadın sporcuların da en başarılı bir biçimde olimpiyatlarda temsil edileceği bir ülke olduğunu da biliyoruz. Bu yönüyle burada yapılan bu yarışlar da bu yolculuğun önemli adımlarından birisi” diye konuştu.

Haliç'i önemsiyoruz

İmamoğlu Haliç’i önemsediklerini vurgulayarak “Haliç’in sadece tertemiz olmasını önemsemiyoruz. Çevresini önemsiyoruz. Haliç kıyısında Eyüp Sultan tarafında harekete geçen tramvayımızla birlikte yaklaşık 1 milyon metrekare olağanüstü bir yeşil alanı bitirmek üzereyiz. Tramvayı Eminönü’ne kadar uzatacağız. Burada kültür sanat alanları hazırlıyoruz. Başta Feshane ve Haliç Tersanesi olmak üzere. Haliç boyunda kültürü, sanatı, bienali, sanat buluşmalarını, müzikle buluşmayı, sanatın her alanında buluşmayı ve aynı zamanda sporla buluşan bir coğrafya haline gelsin istiyoruz. Zira İstanbul dünyada bir tane. İstanbul Boğazı bir tane, hiçbir başka bir örneği yok. İstanbul’la yarışacak, Boğaz’la yarışacak başka örnek yok. Aynı şey Haliç için de geçerli. Yani ‘Altın Boynuz' diye dünyada bilinen ismiyle Haliç dünyada en nadide coğrafyalardan bir tanesi. Belki birincisi. Bu bağlamda buraya hak ettiği değeri hep birlikte sağlayacağız. Sporun ve sporcunun yanındayız. Amatör branşların özellikle büyümesiyle ilgili adımlar atacağız” ded