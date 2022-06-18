Çin duyurdu: Uzaylı yaşamı işareti yakalamış olabiliriz

ÇİNLİ araştırmacılar, ülkenin güçlü Sky Eye teleskopunun uzaylı yaşamı belirtisi yakalamış olabileceğini söyledi. Bu rapor kısa süre sonra silindi.

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Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın resmi gazetesi Science and Technology Daily'nin yayımladığı rapora göre, dev radyo teleskopu diğer gezegenlerde yaşama dair elektromanyetik sinyaller tespit etti.

Pekin Pedagoji Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibinin bu gizemli keşfi daha fazla araştırdığı söyleniyor.

"Uzaylı uygarlıklara dair birkaç vaka olduğu"

Raporda, "Muhtemel teknolojik izlere ve Dünya'nın dışından gelen uzaylı uygarlıklara dair birkaç vaka olduğu" belirtildi.

Rapor internet sitesinden kaldırıldı

Fakat TIME.com'a göre, raporun çarşamba günü gazetenin internet sitesinden kaldırıldığı görülüyor.

Üniversitenin dünya dışı uygarlık arama ekibinin baş bilim insanı Zhang Tonjie, gazeteye yaptığı açıklamada, keşfin bir tür radyo paraziti olabileceğini söyledi.

Şüpheli sinyalin bir tür radyo paraziti olma ihtimali de çok yüksek, daha fazla teyit edilip bu ihtimalin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu uzun bir süreç olabilir.

Sky Eye, uzaylı yaşam formu tespit etmek için 2020'de kullanıma giren 500 metrelik bir teleskop.

İddialar yalanlandı

Berkeley Kaliforniya Üniversitesi'nden Dan Werthimer, Pekin Pedagoji Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte SETI'de (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) çalışıyor.

Werthimer, radyo sinyallerinin uzaylılardan geldiği iddialarını yalanladı.

Space.com'a konuşan Werthimer, "Bu sinyallerin sebebi radyo parazitleri; dünya dışı canlılardan değil, dünyalıların sebep olduğu radyo kirliliğinden kaynaklanıyor" dedi.

Bunun için 'RFI' teknik terimini kullanıyoruz, radyo frekansı paraziti. RFI cep telefonları, televizyon vericileri, radar ve uyduların yanı sıra gözlemevinin yakınındaki zayıf kablosuz iletişim sağlayan elektroniklerden ve bilgisayarlardan da gelebilir.

SETI araştırmacılarının şimdiye kadar tespit ettiği tüm sinyaller başka bir uygarlıktan değil, kendi uygarlığımızdan geliyor.

Gezegenimizin yüzeyinden SETI gözlemleri yapmak giderek zorlaşıyor. Daha fazla verici ve uydu kuruldukça radyo kirliliği de gittikçe kötüleşiyor. SETI'nin bazı radyo bantlarını kullanması imkansız hale geldi.