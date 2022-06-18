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Foça'da aynı anda iki bölgede yangın İHA'lar tespit etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Foça'da aynı anda iki bölgede yangın İHA'lar tespit etti

İZMİR'in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangında Karaburun ilçesinde çıktı. İnsansız Hava Aracı (İHA)’nın da tespit ettiği yangına müdahale başladı.

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İzmir’in Foça ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmıştı.

Bu yangının ardından bir yangın ihbarı da Karaburun ilçesi Bozköy civarından alındı. Orman yangını, bölgede devriye görevi yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da tespit edildi. Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı. Bölge tespitinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. 2 helikopter, yangın uçakları ile yangına müdahalenin başladığı bildirildi.

Ilıpınar'da da yangın çıktı
Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'nde orman yangını çıktı. At çiftliği civarında başlayan yangına, İzmirOrman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 3 helikopterler ile havadan, 15 arazöz ve iş makineleri ile karadan müdahale edildi. Rüzgar, ekiplerin çalışmasını güçleştirdi. Ekipler, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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