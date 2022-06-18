ABD Başkanı Joe Biden, bisikletten düştü

Hafta sonunu sahilde bisiklet sürerek geçirmek isteyen Joe Biden'ın etkinliği, yere kapaklanmasıyla sona erdi.

Abone ol

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonunu Delawere eyaletinin sahilinde geçirdi.

Burada bir grup ile bisiklet süren Biden, kalabalığa doğru ilerlerken bir anda dengesini kaybetti.

Biden'ın Rehoboth Plajı'ndaki bisikletli turu, yere düşmesiyle sona erdi.

Bisikletten düştü

O esnada bölgede bulunan vatandaşların ve basın mensuplarının Biden'ın yere düşme anını görmemesi için tedbir alındı.

Düşme anı kamerada

Ancak Başkan Biden'ın yere düşme anı, olay yerinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına ve bölgedeki habercilerin objektiflerine yansıdı.