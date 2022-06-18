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Gazprom'dan TürkAkım açıklaması: Sevkiyat durdurulacak

Gazprom'dan TürkAkım açıklaması: Sevkiyat durdurulacak

TürkAkım'da gaz sevkiyatı planlanmış bakım nedeniyle geçici durdurulacak.

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Rus enerji şirketi Gazprom, planlanmış yıllık bakım nedeniyle TürkAkım doğal gaz boru hattından geçici olarak doğal gaz sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım'ın planlanmış yıllık bakımının 21 ila 28 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Bu nedenle, söz konusu tarihlerde TürkAkım'ın iki hattından da doğal gaz sevkiyatının yapılmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Gaz sevkiyatının durdurulması tüm taraflarla önceden koordine edilmiştir." denildi.

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