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Erdoğan 'Artık başının çaresine baksın' demişti! Miçotakis'ten açıklama!

Erdoğan 'Artık başının çaresine baksın' demişti! Miçotakis'ten açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'la toplantı yapmayacağımızı söyledik. Bundan sonra başının çaresine baksın." demişti. Rum Kesimi'ni ziyareti sırasında konuşan Miçotakis'ten Türkiye'yle ilgili açıklama geldi.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, temaslarda bulunmak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gitti.

Rum basınında yer alan habere göre, Miçotakis, Rum kesimi ziyaretinde ilk olarak GKRY lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Rum Başbakanlık Sarayı'nda yapılan görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Miçotakis, görüşmede, büyük ölçüde Ukrayna'daki Rus saldırıları sonucunda ortaya çıkan jeopolitik kışkırtmaların önlenmesi için ortak koordinasyonu teyit ettiklerini söyledi.

Miçotakis, son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler karşısında da eylemlerini koordine edeceklerini savundu.

"Herhangi bir revizyonist niyet karşısında savunmamız, uluslararası hukuk, güçlü ittifaklar ve Avrupa ailesine katılmamızdır." diyen Miçotakis, diplomasinin dışına çıkan söylemlerin karşısında olacaklarını ileri sürdü.

‘Kararlı ve soğukkanlı olmaya devam edeceğiz’
Türkiye ile yaşanan gerginlik konusunda Miçotakis, "Kararlı ve soğukkanlı olmaya devam edeceğiz. Her zaman iletişim kanallarını açık tutarak sakin sulara yeniden geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Rum medyası Miçotakis’in Anastasiadis’le birlikte helenizmi simgeleyen mavi renk takım elbise giydiğine ve mavi kravat taktığına dikkat çekti. Miçotakis ise durumu “Aramızdaki koordinasyon kıyafet tercihimize de yansıdı ancak önceden planlanmış bir şey değildi” sözleriyle değerlendirdi.

Anastasiadis de Yunanistan tarafından verilen tam dayanışma için teşekkürlerini ifade ederek, aynı taktik ve politikayı yürüttüklerini, uluslararası hukuk, müttefikleri ve AB üyesi olmalarının kendilerini koruduğunu savundu.

Görüşmede, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri ve Kıbrıs konusunun da ele alındığı kaydedildi. Miçotakis'in Kıbrıs Rum kesiminde başka temaslar da yapması öngörülüyor.

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