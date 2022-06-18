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MSB duyurdu: Müttefik ülke uçakları Türkiye'de

MSB duyurdu: Müttefik ülke uçakları Türkiye'de

Milli Savunma Bakanlığı, “Anadolu Kartalı Eğitimi”ne katılacak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikal ettiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, 20 Haziran-1 Temmuz 2022 tarihleri arasında icra edilmesi planlanan “Anadolu Kartalı Eğitimi”ne katılacak Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ile dost ve müttefik ülke uçaklarının Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına intikallerinin gerçekleştiğini açıkladı.

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