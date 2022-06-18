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Barça transfer şovu yapmaya hazırlanıyor! 5 yıldız için geri sayım başladı

Barça transfer şovu yapmaya hazırlanıyor! 5 yıldız için geri sayım başladı

Eski günlerine dönmek isteyen Barcelona bu yaz transferde şov yapmaya hazırlanıyor. Katalan devi mali şartları uygun hale getirebilmesi durumunda Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Cesar Azpilicueta ve Marcos Alonso'yu kadrosuna katacak.

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Özellikle Messi'nin geçen sene takımdan ayrılmasıyla büyük bir şok yaşayan Barcelona, yaz transfer döneminde eski görkemli günlerine dönebilmek için düğmeye bastı. Katalan devi dünyaca ünlü 5 futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Barcelona transferde şov yapmaya hazırlanıyor
İspanyol devi, mevcut takımdaki oyuncuların maaşlarını indirebilirse listesine aldığı 5 yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandıracak. Bunlar; Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Cesar Azpilicueta ve Marcos Alonso... Franck Kessie ve Andreas Christensen ile her konuda anlaşan Barcelona, bu 5 yıldızı da gelecek sezon Camp Nou'ya getirmek istiyor.

Listenin ilk sırasında lewandowski var
Sporx'in Marca'dan aktardığı habere göre, Barcelona'da yaz transfer döneminin en büyük hedeflerinden biri olan Lewandowski'nin kulübü Bayern Münih ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor. Takımdan ayrılmak istediğini çok kez dile getiren Polonyalı yıldızı bırakmak istemeyen Alman ekibi 35-40 milyon euro civarı bir bonservis ücreti belirlemiş durumda. 34 yaşındaki yıldızın takımdan ayrılmak istemesi Barcelona'nın elini güçlendiriyor.

Barcelona, Leeds Unıted ile temasa geçecek
Ousmane Dembele'nin takımdan ayrılması durumunda yerine düşünülen Brezilyalı genç yıldız, Barcelona'da forma giymenin hayalini kuruyor. 25 milyon euroluk bir fesih maddesi bulunan genç yıldız için Barcelona'nın yakın zamanda Leeds United ile temasa geçeceği belirtildi.

Savunmadaki problemi kounde ile çözecekler
Sevilla'nın en az 65 milyon euro bonservis beklediği Jules Kounde, Barcelona'nın sıkıntı yaşadığı stoper bölgesi için düşündüğü önemli isimlerden bir tanesi. Birçok takımın listesinde yer alan Fransız oyuncunun İspanyol ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Marcos Alonso için takas formülü
Chelsea ile 1 yıl sözleşmesi kalan Marcos Alonso, İspanya'ya dönmek istese de Barcelona'nın bu transfer için İngiliz ekibini ikna etmesi gerekiyor. Londra ekibinin sol bek için Marc Cucurella'yı transfer etmek istemesi, İspanyol oyuncunun gidişine izin verileceği şeklinde yorumlandı. Chelsea yıldız oyuncuyu bu sezon satmazsa oyuncu gelecek sezon bedelsiz olarak takımdan ayrılacak.

Chelsea, Azpılıcueta için tekli bekliyor
Chelsea'nin eski sahipleriyle anlaşan Cesar Azpilicueta takımdan bedelsiz ayrılacaktı ancak Londra ekibinin el değiştirmesi ve başarılı oyuncunun sözleşmesindeki opsiyon maddesinin devreye sokulması Barcelona'nın işini zorlaştırdı. Yıldız oyuncu ücretsiz bırakmak istemeyen İngilizlerin oyuncu için teklif beklediği ifade edildi.

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