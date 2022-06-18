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Fenerbahçe'de Mesut belirsizliği: Takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de Mesut belirsizliği: Takımdan ayrılacak mı?

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in, takımdaki geleceği merak ediliyor. Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den başka bir takımda oynayacağını düşünmediğini söyledi.

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TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarı lacivertliler, 33 yaşındaki futbolcuyu takımdan göndermenin yollarını arıyor.

Tecrübeli oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, İngiliz gazetesi The Telegraph'a Mesut'un geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

"Mesut'un artık başka bir kulüpte futbol oynayacağını düşünmüyorum. Bunu göremiyorum. Sadece Fenerbahçe, hepsi bu."

Erkut Söğüt, Mesut Özil'in futbolu bıraktıktan sonra profesyonel bir e-spor oyuncusu olabileceğini de söyledi.

Söğüt, deneyimli oyuncunun marka değerine vurgu yaptı.

"Mesut Özil sadece futbolda değil, ticari alanda da büyük. Yani Mesut forma satışları açısından Arsenal'in yüzüydü. Premier Lig'deki birçok oyuncu şu anda Mesut'tan daha iyi, iyi futbol oynuyorlar ama marka değiller."

Fenerbahçe'ye 2020/2021 sezonunun devre arasında gelen Mesut Özil, 24 Mart'ta kadro dışı bırakılmıştı. Türk asıllı Alman futbolcunun, sarı lacivertlilerle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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