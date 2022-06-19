James Jeffrey: Ege'deki sorunda Türkiye haklı

James Jeffrey, Türkiye'nin yaşanan sorunda haklı olduğunu ifade ederken "Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor." dedi. Jeffrey ayrıca Türkiye'nin bölgede haklarını savunmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı..

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ABD'nin Eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey A Haber'e verdiği özel röportajda Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliği yorumladı.

ABD'nin Yunanistan'daki üslerine yoğunlaşılmasına çok kafa yormaya gerek yok. 1980'lerin sonlarına doğru Yunanistan'da daha çok askeri üs vardı ve o zamanki miktar hala aşılmadı, aksine azaldı.

ABD etkisi

Girit'teki denizaltı üssü uzun yıllar oradaydı. ABD, NATO müttefikleriyle askeri üs paylaşmaya açık ve Yunanistan da bir NATO müttefiki. Özellikle bunu Fransa'nın yakın zamanda Yunanistan ile yaptığı güvenlik anlaşmasıyla bağdaştıramam.

Ege'deki sorunlarda Türkiye haklı konumda

Ege'ye gelecek olursak bu bölgeyi 40 yıldır takip ediyorum. Ege'deki sorunlarda Türkiye daha haklı bir konumda. Adaların silahlanması konusunda 1914'ten Lozan'a kadar, 1948 Paris Anlaşmasından Yunanistan'ın 6 mil denizler için 10 mil hava sahası iddialarına kadar çok sayıda konuda Türkiye haklı.

Yunanistan Türkiye'yi kilitlemeye çalışıyor

Yunanistan'ın 12 mil iddiası Türkiye'yi kendi sahasına kilitliyor. Yasal olarak yasak olmasa da Ege'de barış için imza atan ülkelere ters bir şekilde jeopolitik olarak mantıklı bir istek değil. Türkiye Yunanistan'a kıyasla daha haklı bir konumda.

Fakat sorun, Türkiye'nin bulunduğu veya bulunduğu söylenen bazı eylemlerin Türkiye'nin yasal haklarını sıkıntıya düşürme ihtimali. Bazı Yunan raporlarına göre Türk uçakları zaman zaman Yunan toprakları üzerinde. 10 mil iddiasıyla Yunanistan'ın söylediği hava sahasını demiyorum.

Türkiye Ege'deki haklarını korumalı

Türkiye Ege'de kendi hakları ve konumunu korumalıdır. Çoğu durumda Türkiye zaten yasal olarak haklı konumda ve Yunanistan'a tehdit ediliyoruz iddiaları için koz verilmemeli.