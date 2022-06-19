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Kadıköy'de makas atan sürücü otobüs durağına daldı: 1'i ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kadıköy'de makas atan sürücü otobüs durağına daldı: 1'i ağır 5 yaralı

Kadıköy'de makas attığı iddia edilen bir otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle aynı güzergahta ilerleyen başka bir otomobile ardından da durağa daldı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Kadıköy D-100 karayolu Pendik istikameti Kozyatağı Metro mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D-100 karayolu Pendik istikametinde seyir halinde olan Kadircan Ç. Kontrolündeki 34 AR 2953 plakalı Opel marka otomobil sürücüsü D-100 karayolunda makas attığı sırada kontrolünü kaybederek, Mustafa Kemal Şahin kontrolündeki 34 FJD 454 plakalı Citroen marka otomobile çarparak kazaya sebep oldu.

Makas atan sürücü Kadircan Ç’nin, M. Şahin kontrolündeki otomobile çarpmasıyla, Şahin’in kontrolündeki otomobil, Kozyatağı Metro Durağına daldı. Durakta o sırada otobüs bekleyen 2 kardeş çarpmanın etkisiyle yaralandı. Durağa çarpan Mustafa Kemal Şahin ağır yaralanırken, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri otoyol üzerinde trafik kontrolünü sağlarken, yaralılara ilk müdahalelerini olay yerinde yapılmasının ardından yaralılar vatandaşlar bölgedeki hastaneye sevk edildi.

O sırada orada olduğunu belirten vatandaş İbrahim Çamoğlu “Durakta iki kardeş bekliyordu. Bir araba makas atarak durağa daldı, 2 kardeşi ezdi. Durakta iki kardeşi oturuyordu. Otomobil makas atıyormuş, takla atarak durağa daldı. 2 kardeş yaralandı.” Dedi.

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