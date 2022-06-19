Ahmet Davutoğlu 'adayım' dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili “Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye’deki programı kapsamında Kadirli ilçesinde de bir dizi ziyarette bulundu.

İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Davutoğlu ziyaret ettiği çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı seçimi için “Başbakanlık yaptınız. Siz neden aday olmuyorsunuz” sorusu üzerine Davutoğlu, “Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayımda ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" şeklinde konuştu.