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Uyanık kocanın nafaka oyunu mahkemeden döndü

Uyanık kocanın nafaka oyunu mahkemeden döndü

Ankara'da eşinden boşanan kocanın 'anlaşmalı boşanmaya ikna' için yaptığı anlaşılan nafaka oyununu mahkeme bozdu.

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Ankara'da yaşayan maden mühendisi K.Ö. ile ev hanımı A.O., 2020'de anlaşmalı olarak boşandı. Bu esnada çiftin çocuğunun velayeti anne A.O.'ya verilirken baba K.Ö.'nün çocuk için aylık 2 bin lira iştirak nafakası ödemesi kararlaştırıldı. Karardan yaklaşık 4 ay sonra K.Ö., ekonomik sıkıntılar yaşadığını öne sürerek Ankara 14. Aile Mahkemesi'ne ödediği nafakanın 400 liraya düşürülmesi için dava açtı.

Mahkeme, tarafların mali durumunun araştırmasını yaptıktan sonra nafaka indirim talebinin reddine hükmetti.

Kararın gerekçesinde ise K.Ö.'nün ekonomik durumunda değişiklik olmadığı halde 2 bin lira nafaka ödemeyi kabul etmesinin, "anlaşmalı boşanmaya ikna edebilmek olduğu" belirtilerek, nafakanın azaltılması talebinin 'iyi niyetli olmadığı' ifade edildi.

K.Ö.'nün ekonomik durumunun iştirak nafakasını ödeyemeyecek kadar kötüleştiği iddiasını kanıtlamadığı belirtilen kararda, indirim yapılmasını gerektirir bir durum bulunmadığı aktarıldı.

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