YDT sınavı ne zaman başlıyor 2022 saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Gözler YKS'nin iki ve üçüncü oturumu olan AYT, YDT'ye çevrildi 19 Haziran Pazar yani bugün gerçekleştirilecek sınavlara dair tüm detayları sizler için derledik. Peki, AYT ve YDT saat kaçta başlıyor, sınav kaç dakika sürecek? İş

Abone ol

Üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yaklaşık 3 milyon sınav katılımcısı ÖSYM tarafından paylaşılan sınava dair detayları merak ediyor. Peki, bugün gerçekleştirilecek olan YKS ( AYT, YDT) oturumları saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor ve ne kadar sürüyor? AYT, YDT sınav saatleri ve süresi nedir? İşte, ÖSYM takvimi ile YKS sınav saati ve süresine ilişkin tüm bilgiler...

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması:

ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM uyardı sınava girecekler dikkat:

2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.