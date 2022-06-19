BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  GÜNCEL

İlber Ortaylı'dan Dışişleri Bakanlığı'na 'feci' eleştirisi: Yapı değişmesi yaşanıyor

İlber Ortaylı'dan Dışişleri Bakanlığı'na 'feci' eleştirisi: Yapı değişmesi yaşanıyor

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Dışişleri Bakanlığı'na yönelik eleştiri yaptığı köşesinde "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim." yazdı.

Abone ol

Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğrencileri olduğunu söylediği Büyükelçi Tunç Üğdül, eşi Büyükelçi Aslı Üğdül'ün anılarını yazdığı Diplomasi Cephesi kitabı üzerinden Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan değişimleri eleştirdi. 

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaylı Hürriyet gazetesinde bugün kaleme aldığı yazısında, "Eskinin ne kadar geçerli bir sistem olduğunu lütfen Tunç Üğdül’ün Bakanlığa giriş sınavlarını anlatışından takip ediniz. Kısacası Üğdül’ün “Diplomasi Cephesi” adlı kitabı, karı koca iki başarılı diplomatın kaleme aldığı, Dışişleri Bakanlığımızı ve dış politikamızı, umumen memuriyeti ve devleti tanımak isteyenler için sık başvurulacak bir eser." ifadesini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji uyardı! Bu hafta da bitmiyor Hava durumuna bakmadan aman çıkmayın
Foto Galeri Meteoroloji uyardı! Bu hafta da bitmiyor Hava durumuna bakmadan aman çıkmayın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AYT matematik soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT matematik soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT fizik soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT fizik soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
TÜBA 30 personel alacak Resmi Gazete'de yayımlandı
TÜBA 30 personel alacak Resmi Gazete'de yayımlandı
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm babalara Babalar Günü mesajı
Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm babalara Babalar Günü mesajı
Halk otobüsü gelin arabası oldu Kocaeli'de renkli görüntüler
Halk otobüsü gelin arabası oldu Kocaeli'de renkli görüntüler
Üniversiteye giriş sınavı YKS'de ikinci gün heyecanı
Üniversiteye giriş sınavı YKS'de ikinci gün heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bu dosyalarla gidiyor hepsi belgelendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bu dosyalarla gidiyor hepsi belgelendi!
YKS sınavı AYT soruları nasıldı zor muydu AYT sınav soruları yorumları
YKS sınavı AYT soruları nasıldı zor muydu AYT sınav soruları yorumları
LGS sınavında sınava girecek kişiye okunacak dualar Diyanet sınav duası okunuşu
LGS sınavında sınava girecek kişiye okunacak dualar Diyanet sınav duası okunuşu
Hamile eşini kayalıklardan atan katil kocanın akıl sağlığı oyunu
Hamile eşini kayalıklardan atan katil kocanın akıl sağlığı oyunu