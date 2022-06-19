İlber Ortaylı'dan Dışişleri Bakanlığı'na 'feci' eleştirisi: Yapı değişmesi yaşanıyor

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Dışişleri Bakanlığı'na yönelik eleştiri yaptığı köşesinde "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim." yazdı.

Abone ol

Prof. Dr. İlber Ortaylı, öğrencileri olduğunu söylediği Büyükelçi Tunç Üğdül, eşi Büyükelçi Aslı Üğdül'ün anılarını yazdığı Diplomasi Cephesi kitabı üzerinden Dışişleri Bakanlığı'nda yaşanan değişimleri eleştirdi.

Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Dışişleri Bakanlığımız şu günlerde feci bir yapı değiştirmesi yaşıyor. Eski liyakat imtihanları bir tarafa bırakılmış durumda; bunun vahameti üzerinde konuşacak değilim." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaylı Hürriyet gazetesinde bugün kaleme aldığı yazısında, "Eskinin ne kadar geçerli bir sistem olduğunu lütfen Tunç Üğdül’ün Bakanlığa giriş sınavlarını anlatışından takip ediniz. Kısacası Üğdül’ün “Diplomasi Cephesi” adlı kitabı, karı koca iki başarılı diplomatın kaleme aldığı, Dışişleri Bakanlığımızı ve dış politikamızı, umumen memuriyeti ve devleti tanımak isteyenler için sık başvurulacak bir eser." ifadesini kullandı.