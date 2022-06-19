AYT biyoloji soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022

Bugün YKS sınavının 2. ve 3. oturumu yapılacak. Kendi alanlarında sahip olduğu başarıyı ölçmek için yapılan AYT'de toplamda 160 soru bulunur ve öğrencilerin toplam süresi 180 dakikadır. YKS’nın 2. Oturumu olan AYT konuları arasında matematik, edebiyat, fizik, biyoloji, kimya, tarih, coğrafya, felsefe, geometri ve din yer almaktadır. Peki AYT sınavında biyoloji soruları nasıldı, kolay mı, zor muydu? AYT yorumları

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Bugün öğrenciler kendi alanlarındaki başarısı ölçmek için yapılan AYT sınavına girecekler. AYT sınavı öğrencilerin kendi alanlarında sahip olduğu başarıyı ölçmektedir. Toplamda 160 soru bulunur ve öğrencilerin toplam süresi 180 dakikadır. YKS’nın 2. Oturumu olan AYT konuları arasında matematik, edebiyat, fizik, biyoloji, kimya, tarih, coğrafya, felsefe, geometri ve din yer almaktadır. 180 sınav barajını geçen öğrenciler 4 yıllık lisans tercihi yapmaya hak kazanırlar.

Her yıl lisans eğitim almak isteyen öğrencilerinin girdiği bu sınavların 2. ve 3. Oturumuna girmeye hak kazanmak için öncelikle TYT sınavına girilmelidir. Ardından öğrenciler dilerse AYT veya YDT sınavına girebilirler. AYT sınavı öğrencilerin alan bilgisini ölçer. 180 barajını aşan öğrenciler üniversite tercihi yapabilirler. ATY sınavında toplam 160 soru bulunur ve süre 180 dakikadır. AYT konuları arasında da matematik, edebiyat, fizik, biyoloji, kimya, tarih, coğrafya, felsefe, geometri ve din yer almaktadır.

AYT Konuları 2022

Edebiyat

Matematik

Geometri

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Fizik

Kimya

Biyoloji

ÖSYM Başkanı'ndan YKS açıklaması:

ÖSYM resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "18 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Haziran 2022 tarihinde saat 08.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." ifadelerine yer verdi.

YKS 2022 puan hesaplama nasıl yapılır: Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra

ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.