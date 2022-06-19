BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Siirt'te korkunç görüntü! 12 yaşındaki çocuk acil servise sedyede demir korkulukla geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Siirt'te korkunç görüntü! 12 yaşındaki çocuk acil servise sedyede demir korkulukla geldi

Siirt'te arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada koluna demir saplanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesinde 12 yaşındaki Ramazan G., arkadaşlarıyla oynarken çıktığı korkulukta bulunan demir koluna saplandı. Haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri demiri keserek yaralı çocuğu 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Ramazan G., Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erzurum Oltu'da otomobil şarampole devrildi 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erzurum Oltu'da otomobil şarampole devrildi 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile sözleşme imzaladı
Türkiye için yeni uyarı geldi: Ölümüne dakikalar kalan vatandaşlarımız var!
Türkiye için yeni uyarı geldi: Ölümüne dakikalar kalan vatandaşlarımız var!
Canan Kaftancıoğlu'nu 'Erdoğan kararı' kurtardı! Saygı Öztürk o detayı yazdı
Canan Kaftancıoğlu'nu 'Erdoğan kararı' kurtardı! Saygı Öztürk o detayı yazdı
AYT tarih soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT tarih soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT kimya soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT kimya soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
Üsküdar'da terzi oyunuyla 20 binlik bilgisayarını kaptırdı
Üsküdar'da terzi oyunuyla 20 binlik bilgisayarını kaptırdı
Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz soru gündem oldu ekrana zor sığdı Kenan İmirzalıoğlu böyle okudu
Kim Milyoner Olmak İster'de inanılmaz soru gündem oldu ekrana zor sığdı Kenan İmirzalıoğlu böyle okudu
AYT biyoloji soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT biyoloji soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
MİT'ten nokta operasyonu! Suriye PKK yönetimi başkanı öldürüldü
MİT'ten nokta operasyonu! Suriye PKK yönetimi başkanı öldürüldü