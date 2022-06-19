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Ukrayna'da Odessa'yı ziyaret eden Zelenski'den kritik açıklamalar

Ukrayna'da Odessa'yı ziyaret eden Zelenski'den kritik açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Mıkolayiv ve Odessa kentlerini ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin detayları paylaşan Zelenski, “Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz bize ait olan her şeyi geri alacağız” dedi.

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Mıkolayiv ve Odessa’da ordudan yetkililerle görüştüğünü aktaran Zelenski, “Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz bize ait olan her şeyi geri alacağız. Bölgede birçok ev yıkıldı, sivil lojistik sekteye uğradı ve birçok sosyal sorun yaşandı. Sevdiklerini kaybeden insanlara daha sistematik yardım yapılması talimatını verdim. Yok edilen her şey restore edilecek. Rusya’da halkımızın yaşam arzusu kadar füze yok” dedi.

Bölgedeki askeri yetkililerle limanların güvenliğini konuştuğunu belirten Zelenski, güvenlik garantisi verilmesi karşılığında Ukrayna’nın gıda krizine karşı elinden geleni yapacağını belirtti.

Zelenski, “Ekonomik durum, tarım sektörünün çalışmaları üzerine konuşuldu. Limanlarımızın güvenliğini ve tarım ürünlerimizin ihracatı için fırsatları görüştük. Pozisyonumuz açık ve değişmez: uluslararası arabuluculuk yoluyla güvenlik garanti altına alınır alınmaz Ukrayna, Asya, Afrika ve çoğu Avrupa ülkesinde, Rus savaşının neden olduğu dünyadaki gıda krizine karşı koymak için mümkün olan her şeyi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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