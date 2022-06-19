Yunanistan'dan Türkiye'ye şok suçlama! Skandallarının ardı arkası kesilmiyor

Yunanistan'ın Adalar'ın silahsız kalma statüsünü bozması, kuralları ihlal etmesi ve ülkesini ABD üssüne çevirmesine rağmen Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalarını sürdülüyor. Şimdi de Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi Neo-Osmanlıcılıkla ve provokatörlükle suçladı.

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Ankara-Atina hattında tansiyon Yunanistan cephesinden gelen açıklama ile arttı. Ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye suçlayan skandal açıklamalara imza attı.

Türkiye - Yunanistan ilişkileri tarihin en gergin döneminden geçerken Atina'dan tansiyonu artıracak skandal bir açıklama geldi.

Ülke basınına konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerilimin nedeni olarak Türkiye'yi gösterdi.

'Türk provokasyonlarında eşi görülmemiş bir tırmanış var' diyen Yunan Bakan sözlerine şöyle devam etti;

'Aynı zamanda neo-Osmanlı revizyonizminin yansıtıldığı alanda zaman zaman bir tırmanışla karşı karşıyayız.'

Ankara'yı gerilimi tırmandırmak ile suçlayan Dendias, 'Bu duruma güçlü ama sakince yanıt veriyoruz' dedi.

Yunanistan merkezli Naftemboriki gazetesine konuşan Dendias, 'bir dizi argümanla Türk tarafının asılsız ve mesnetsiz iddialarını tek tek yıkıyoruz' iddiasında bulundu.

Dendias, Yunanistan'ın Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma niyetini dile getirirken samimi olduğunun da altını çizdi.