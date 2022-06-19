BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

10 yıldır aranıyordu Aksaray'da ahırda yakalandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
10 yıldır aranıyordu Aksaray'da ahırda yakalandı

Aksaray’da 10 yıl önce karısını darp edip boynunu kırarak öldüren ve “çocuğa nitelikli cinsel istismarı” suçundan müebbet hapis cezası ile aranan zanlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) dedektiflerinin düzenlediği operasyonla saklandığı ahırda yakalandı.

Abone ol

Cinayet, Aksaray’ın Ağaçören ilçesine bağlı Kırımini köyünde 26 Aralık 2012 tarihinde işlendi.

Edinilen bilgiye göre, Aralık 2012’de Demirel Şahan (33) tartıştığı eşi Kimya Şahan’ı (32) önce darp edip sonra da boynunu kırarak öldürdü. Olayın ardından izini kaybettiren zanlının 10 yıl sonra Aksaray'a giriş yaptığı istihbaratı üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri çalışma başlattı.

Zanlının yakalanmasına yönelik 6 aydır geniş çaplı araştırma yapan JASAT dedektifleri, şahsın Ağaçören ilçesi Kırımini köyünde bir ahırda saklandığını tespit etti.

Hazırlıklarını tamamlayan JASAT dedektifleri, adrese düzenlediği operasyonla 10 yıldır aranan Demiral Şahan'ı saklandığı ahırda özel yapılmış gizli bir bölmede yakaladı. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, eşini öldürmekten ve “çocuğa nitelikli cinsel istismarı” suçundan müebbet hapis cezası ile aranması sebebiyle işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı
Emeklilerde en düşük emekli aylığı için hükümete çağrı
Emeklilerde en düşük emekli aylığı için hükümete çağrı
Yunanistan'dan Türkiye'ye şok suçlama! Skandallarının ardı arkası kesilmiyor
Yunanistan'dan Türkiye'ye şok suçlama! Skandallarının ardı arkası kesilmiyor
Siirt'te korkunç görüntü! 12 yaşındaki çocuk acil servise sedyede demir korkulukla geldi
Siirt'te korkunç görüntü! 12 yaşındaki çocuk acil servise sedyede demir korkulukla geldi
Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe Beko Dimitris Itoudis ile sözleşme imzaladı
Konya'da çinayetle sonuçlanan kavganın nedeni kız meselesi çıktı
Konya'da çinayetle sonuçlanan kavganın nedeni kız meselesi çıktı
Türkiye için yeni uyarı geldi: Ölümüne dakikalar kalan vatandaşlarımız var!
Türkiye için yeni uyarı geldi: Ölümüne dakikalar kalan vatandaşlarımız var!
Canan Kaftancıoğlu'nu 'Erdoğan kararı' kurtardı! Saygı Öztürk o detayı yazdı
Canan Kaftancıoğlu'nu 'Erdoğan kararı' kurtardı! Saygı Öztürk o detayı yazdı
Sahil güvenlik 17 bin göçmeni denizlerde yakaladı
Sahil güvenlik 17 bin göçmeni denizlerde yakaladı
AYT tarih soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT tarih soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022