Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Babalar Günü'nü kutladı. Eşi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü mesajında şunları yazdı: Yüreğiyle, fedakârlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."

Eşi Emine Erdoğan'dan Babalar Günü tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da eşinin ve tüm babaların Babalar Günü'nü böyle kutladı:

"Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların #BabalarGünü’nü kutluyorum."