BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Babalar Günü'nü kutladı. Eşi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan Babalar Günü mesajında şunları yazdı: Yüreğiyle, fedakârlığıyla ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların #BabalarGünü’nü tebrik ediyorum. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm babaları rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum."

Eşi Emine Erdoğan'dan Babalar Günü tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da eşinin ve tüm babaların Babalar Günü'nü böyle kutladı:

"Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların #BabalarGünü’nü kutluyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Emeklilerde en düşük emekli aylığı için hükümete çağrı
Emeklilerde en düşük emekli aylığı için hükümete çağrı
Ukrayna'da Odessa'yı ziyaret eden Zelenski'den kritik açıklamalar
Ukrayna'da Odessa'yı ziyaret eden Zelenski'den kritik açıklamalar
Siirt'te korkunç görüntü! 12 yaşındaki çocuk acil servise sedyede demir korkulukla geldi
Siirt'te korkunç görüntü! 12 yaşındaki çocuk acil servise sedyede demir korkulukla geldi
Erzurum Oltu'da otomobil şarampole devrildi 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Erzurum Oltu'da otomobil şarampole devrildi 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Konya'da çinayetle sonuçlanan kavganın nedeni kız meselesi çıktı
Konya'da çinayetle sonuçlanan kavganın nedeni kız meselesi çıktı
Türkiye için yeni uyarı geldi: Ölümüne dakikalar kalan vatandaşlarımız var!
Türkiye için yeni uyarı geldi: Ölümüne dakikalar kalan vatandaşlarımız var!
Canan Kaftancıoğlu'nu 'Erdoğan kararı' kurtardı! Saygı Öztürk o detayı yazdı
Canan Kaftancıoğlu'nu 'Erdoğan kararı' kurtardı! Saygı Öztürk o detayı yazdı
Sahil güvenlik 17 bin göçmeni denizlerde yakaladı
Sahil güvenlik 17 bin göçmeni denizlerde yakaladı
AYT tarih soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT tarih soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT kimya soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022
AYT kimya soruları nasıldı, sorular kolay mı zor mu? AYT sınav yorumları 2022