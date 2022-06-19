Abdurrahman Dilipak'tan yeni yasaya tepki: AK Parti kendi başına iş açıyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak yeni geçen internet yasasının asıl amacının farklı olduğuna dikkat çekerek "AK Parti arkası arkasına çıkardığı yasalarla aslında kendi başına iş açıyor" değerlendirmesini yaptı.

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Abdurrahman Dilipak yazısında, "Hayvan hakları yasasından sonra al sana şu 'yanıltıcı bilgi' ile ilgili yasa düzenlemesi.. Dilerim bu oyunun farkına varılır ve yasalaşmadan süreç durdurulur. Bakın bu yasa yerli ve milli reflekslerle gündeme gelen bir konu değil. Bizdeki bu düzenleme, 'Avrupa Birliği’nin dezenformasyonla mücadele kapsamındaki yeni yasası'nın bizdeki sonucu. Reuter ve VOA haberi 'Dijital Platformlardan Sahte Haberle Mücadele Sözü' başlığı ile duyurdu. Bu düzenlemeyi 'Meta, Google ve Twitter gibi şirketler olumlu karşıladı. İşin aslı anlaşılmıştır. DSÖ, FDA gibi kuruluşların yalanlarının aksine yapılacak açıklamalar suç kapsamına alınıyor." ifadesini kullandı.

Dilipak şunları kaydetti:

"Yoksa Google, Twitter, Microsoft ile Facebook ve Instagram’ın çatı kuruluşu Meta, Avrupa Birliği’nin ağır para cezaları getiren yeni dezenformasyon düzenlemesine uymak için, yanlış haber ve bilgilendirmeye karşı daha sert tutum takınmak konusunda anlaştığını açıklamıştı geçenlerde. Halbuki, DSÖ raporunda da açıkça ifade edildiği gibi CoVID 19, maske, mesafe, PCR, ilaç ve aşı konusunda kendileri yalan söyleyip, milyarlarca insanı bu yalanlarına inandırdılar. Ekonomiler çöktü, insanlar öldü ve bunlar hâlâ inatlarından vazgeçmiyorlar. “Laf ile veriyorlar aleme binlerce nizamat, bin teseyyüb bulunur hanelerinde”. Bu yasayı kim, niye istiyor anlaşılmıştır. Hani bu yıl sonundan itibaren iklim, pandemi konusunda sürecin tüm dünyada tek merkezden yönetilmesi konusu gündeme gelmişti ya. Bu şekilde herkesi susturacaklar, kendileri konuşacaklar."