Meteoroloji uyardı! Bu hafta da bitmiyor Hava durumuna bakmadan aman çıkmayın
Meteoroloji'den gelen bilgilere göre haziran ayı yağışla başladı güneş ve sıcak hava biraz yüzünü gösterse de yeniden yağışlı hava geldi. Hafta boyu hava nasıl olacak? İşte 19 Haziran ve sonraki günler hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre 'sağanak yağış' yurtta etkisini göstermeye devam edecek. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin yayımladığı güncel rapora göre, yurt genelinde etkisini gösteren sağanak yağışlar bir süre daha yurdu terk etmeyecek.
Yağışların özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Isparta ve Burdur'un kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.