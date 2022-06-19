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Andre Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük Galatasaray stoperi ile anlaştı

Andre Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük Galatasaray stoperi ile anlaştı

Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo ilk transferini imza atmak üzere. Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük, Galatasaray'ın kaptanlarından Semih Kaya ile anlaştı.

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Andrea Pirlo Fatih Karagümrük serüvenine hızlı bir giriş yaptı. İstanbul ekibi transferde hızlı hareket ederek kampa hazır halde girmeyi planlarken, Pirlo'ya ilk transfer hediyesi Semih Kaya ile verildi.

Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük, Galatasaray altyapısında yetişen ve kaptanlığa kadar yükselen Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Yeni Malatyaspor'dan kadrosuna kattığı ve sözleşmesi sona eren Semih Kaya, İstanbul ekibiyle söz kesti.

Cimbom'da sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki stoper, yeni yönetimden istediği refleksi alamadı ve vakit kaybetmeden Karagümrük'e 'Tamam' dedi.

Semih Kaya geçtiğimiz sezon G.Saray formasıyla 3 maçta forma giyerken, sarı kırmızılılar bu 3 maçta 2 mağlubiyet 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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