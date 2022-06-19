Sen benim kız arkadaşımla ne yapıyorsun! Buluştuğu erkeklerin evine gidip... Olay anı kamerada
İSTANBUL'da internet üzerinde tanışarak birlikte olmak için buluştuğu erkeklere, sevgilisi Recep K. (30) ile tuzak kurarak gasbeden Özlem Ç. (27) operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderilirken, gasp teşebbüsleri ve yakalanma anları kameraya yansıdı.
İstanbul’da sosyal medya üzerinden arkadaşlık ilanı veren Özlem Ç. kendisi ile iletişime geçen kişilerin evine gidiyordu. İddiaya göre evin adresini erkek arkadaşı olan Recep K.’ya söylüyor, bir süre sonra Recep K. elinde bıçakla ikamete gelip “Sen benim kız arkadaşımla ne yapıyorsun” deyip şahıs darp ediyordu.
Elinde cebinde ne varsa alıp çıkıyorlardı. Kimi zaman da Özlem Ç.’nin tuzağa düşürdüğü şahsın ikametinin kapısında bekleyen Recep K. dışarı çıkan şahsa saldırıp paralarını alıyor ve Özlem Ç. ile birlikte kaçtılar.
Evine gittikleri adamlara kabusu yaşattılar: İddiaya göre 29 Mart günü Beyoğlu’nda Ş.K.’nın evine giden çift Ş.K.’yı bıçaklayıp cep telefonunu da alıp kaçtılar. Aynı kişiler 8 Mayıs’ta Sarıyer’de D.K.’nın evine gidip bıçak zoruyla darp ettiler 3 bin 500 lira para kol saati ve cep telefonunu aldılar. Bundan bir hafta sonra yine Özlem Ç. tarafından verilen arkadaşlık ilanı ile irtibata geçen M.D. evinde silah ve bıçak zoruyla gasp edildi. M.D.’den hem 3 bin lira nakit para aldılar hem de 8 bin lira kendi hesaplarına havale ettiler.
Gasp büro polisi suçüstü yakaladı: Mağdur şahıslardan birisinin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen Özlem Ç. ve Recep K. takibe alındı. Esenyurt’ta yine sosyal medya üzerinden tuzağa çektiği adamın kaldığı aparta giden Özlem Ç. burada M.V.’den 2 bin 350 lira parayı aldıktan sonra bir tartışma çıkardı.