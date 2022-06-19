Sen benim kız arkadaşımla ne yapıyorsun! Buluştuğu erkeklerin evine gidip... Olay anı kamerada

Evine gittikleri adamlara kabusu yaşattılar: İddiaya göre 29 Mart günü Beyoğlu’nda Ş.K.’nın evine giden çift Ş.K.’yı bıçaklayıp cep telefonunu da alıp kaçtılar. Aynı kişiler 8 Mayıs’ta Sarıyer’de D.K.’nın evine gidip bıçak zoruyla darp ettiler 3 bin 500 lira para kol saati ve cep telefonunu aldılar. Bundan bir hafta sonra yine Özlem Ç. tarafından verilen arkadaşlık ilanı ile irtibata geçen M.D. evinde silah ve bıçak zoruyla gasp edildi. M.D.’den hem 3 bin lira nakit para aldılar hem de 8 bin lira kendi hesaplarına havale ettiler.