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YKS'ye giden gencin zor anları! Yavru kediler aracın motoruna girince

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
YKS'ye giden gencin zor anları! Yavru kediler aracın motoruna girince

Sakarya’nın Erenler ilçesinde sınava gitmek için bindiği aracın motoruna giren yavru kediler, gence zor anlar yaşattı. Yapılan ihbar sonrasında bölgeye gelen polis ekipleri, genci sınava yetiştirirken kediler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, yeğenini Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) gireceği salona götürmek için çıkan Tunahan K, Erenler ilçesi Et Balık Kavşağı'nda araçtan kedi sesi geldiğini fark ederek, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları, araçta bulunan öğrenci Ömer M'yi sınava gireceği Adapazarı ilçesindeki Karaman Aykut Yiğit Ortaokuluna götürdü.

Aracın motor kısmındaki iki yavru kedi ise itfaiye ekiplerince kurtarılırken aile, polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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