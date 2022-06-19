Emniyet'ten DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu için suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara’da Somalililerin restoranlarına yapılan denetimde çıkan gerginlikle ilgili polislerin uyarıldığını, Mustafa Yeneroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Kızılay'da polise hakaret ettiği gerekçesiyle bir milletvekili hakkında görevli memura yönelik tahrik, hakaret ve tehditten suç duyurusunda bulunulacağını" duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Türk Polis Teşkilatına uzun zamandır sistematik şekilde saldırıldığı belirtildi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ekiplerinin Kızılay'daki denetimi esnasında bir iş yerinin tabelası ile ruhsattaki ismin farklı olduğunun, tabelanın TSE standartlarına uymadığının tespit edildiği anlatılan açıklamada, ekiplerin, "Yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadelerin Türkçe ifadelerin yüzde 25'ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir." hükmü doğrultusunda işlem yapmak istediği bildirildi.

Bu sırada içeride bulunan milletvekilinin dışarı çıkarak polislerin kanuna ve hukuka uygun yaptığı işlemi provoke edip engellemeye çalıştığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu milletvekilinin hukuki çerçevede yapılan bu işlemi, iş yeri sahibinin uyruğuna bağlayarak, siyasi bir zemine çekmeye çalışarak ırkçılık yapıldığını iddia etmesi de ayrı bir garabettir. Teşkilatımıza yönelik düşmanlığı herkesçe bilinen milletvekili, denetim esnasında polisimize hem fiziksel hem sözlü hakaretlerde bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Milletvekilinin bu hakaretlerine ekipler tarafından sabırla karşılık verildiği ve hukuka aykırılık oluşturan olaya personelin doğru şekilde müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak milletvekilinin hakaretlerini ısrarla devam ettirmesi ve parmak sallayarak personelimizi tehdit etmesi üzerine bir polis amirimiz istemediğimiz bir şekilde karşılık vererek nahoş bir kelime kullanmıştır. Sadece kullandığı bu kelime bizi üzmüş olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmış ve ilgili personele gerekli uyarılarda bulunulmuştur. Bununla birlikte söz konusu milletvekili hakkında görevi başındaki memura yönelik tahrik, hakaret ve tehdit gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ülkemizde ten renginden ve uyruğundan dolayı hiç kimseye farklı bir tutum takınılması söz konusu olmamasına rağmen kanun dışılığı örtmek amacıyla iş yeri sahibince dile getirilen 'Tenimden dolayı böyle davranıyorlar.' iftirası da bu oyunun diğer bir parçasıdır. Ayrıca bu konuda da suç duyurusunda bulunulacaktır."