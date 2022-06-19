BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  GÜNCEL

Yunan bakan Süleyman Soylu'yu etiketleyerek Türkiye'yi suçladı Kızdıracak paylaşım!

Yunan bakan Süleyman Soylu'yu etiketleyerek Türkiye'yi suçladı Kızdıracak paylaşım!

Yunanistan kendilerinin göçmenlerin denizlerde botlarını batırıp, kara sınırında döverek işkence ederek ölüme terk etmesini yok sayarak Türkiye'yi göçmen politikasında iftira atan bir yaklaşım daha gösterdi. Kendilerinin göçmen kurtardıklarını öne sürerek Türkiye'yi suçladılar bir de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketledi.

Abone ol

Son dönemde göçmenlere yönelik şiddet görüntüleriyle tartışma yaratan Yunanistan'da Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, tekne batması sonucu 100'den fazla göçmeni kurtardıklarını açıklarken, gelişmeyi aktardığı paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da etiketlemesi tepki çekti. Mitarakis attığı tweet'te Türkiye'ye insan hayatını korumak ve kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak için daha iyi bir iş çıkarması gibi küstah bir çağrıda da bulundu.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Mikonos yakınlarında 100'den fazla göçmeni kurtardıklarını açıklarken, olayla ilgili Twitter'dan Süleyman Soylu'yu da etiketleyerek açıklama yaptı.

Ege'deki sosyetenin tatil cenneti Mikonos Adası yakınlarında bir teknenin batması sonucu yapılan operasyonda 108 göçmen kurtarıldı, 4 göçmenin kayıp olduğu belirtildi.

Sahil güvenlik AFP’ye verdiği demeçte, liman polisinin Türkiye’den gelen ve batmak üzere olan gemiye yardım etmek için üç tekne ve bir römorkör göndererek imdat çağrısına yanıt verildiğini söyledi.

Bu arada göçmenlere yönelik kurtarma operasyonu ile ilgili bilgi veren Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in attığı tweet'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketlemesi dikkat çekti.

Mitarakis, Türkiye’ye insan hayatını korumak ve kaçakçılık şebekelerini ortadan kaldırmak için daha iyi bir iş çıkarması çağrısında bulundu.

Mayıs ayında Yunan makamları, yaklaşık 600 göçmenin komşu Türkiye’den Ege Denizi’ni geçerek Yunanistan’a girmeye çalıştığını, bunun da bir ay içerisindeki en yüksek rakamı temsil ettiğini söyledi.

İlgili Haberler
Yunanistan'dan Türkiye'ye şok suçlama! Skandallarının ardı arkası kesilmiyor Yunanistan'a gönderilen devasa ABD askeri konvoyu görüntülendi Türk şoförün sözleri dikkat çekti Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile diyalog devam etmeli
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji uyardı! Bu hafta da bitmiyor Hava durumuna bakmadan aman çıkmayın
Foto Galeri Meteoroloji uyardı! Bu hafta da bitmiyor Hava durumuna bakmadan aman çıkmayın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Araba için satıcıyla anlaştılar noterde bahaneye inanıp parayı kaptırdılar
Araba için satıcıyla anlaştılar noterde bahaneye inanıp parayı kaptırdılar
Finlandiya'dan Türkiye ile NATO görüşmeleri için flaş açıklama
Finlandiya'dan Türkiye ile NATO görüşmeleri için flaş açıklama
AK Partili vekilden DEVA Partili Yeneroğlu’na destek Polis parmak sallayarak 'ahlaksız' demişti Emniyet'ten suç duyurusu
AK Partili vekilden DEVA Partili Yeneroğlu’na destek Polis parmak sallayarak 'ahlaksız' demişti Emniyet'ten suç duyurusu
Emniyet'ten DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu için suç duyurusu
Emniyet'ten DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu için suç duyurusu
Abdurrahman Dilipak'tan yeni yasaya tepki: AK Parti kendi başına iş açıyor
Abdurrahman Dilipak'tan yeni yasaya tepki: AK Parti kendi başına iş açıyor
Andre Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük Galatasaray stoperi ile anlaştı
Andre Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük Galatasaray stoperi ile anlaştı
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
YKS'ye giden gencin zor anları! Yavru kediler aracın motoruna girince
YKS'ye giden gencin zor anları! Yavru kediler aracın motoruna girince
Kocasıyla tartıştı evi ateşe verdi apartman sokağa döküldü
Kocasıyla tartıştı evi ateşe verdi apartman sokağa döküldü
Liverpool, İskoç futbolcu Ramsay'i kadrosuna kattı
Liverpool, İskoç futbolcu Ramsay'i kadrosuna kattı