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Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu: Artık kimse dokunamayacak

Suudi Arabistan tarihi düzenlemeyi duyurdu: Artık kimse dokunamayacak

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından getirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde Kabe'nin önüne bariyer konulması nedeniyle Müslümanlar mültezeme, cennet taşı Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına dokunamayacak.

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Kutsal topraklara ulaşan hacı adayları, pandemi sonrası yapılan düzenlemeleri şaşkınlıkla karşıladı.

Kabe'nin etrafında Osmanlı'nın Beytullah'a saygı olarak yaptığı tarihi revakların sökülmesi ile başlayan tartışmalara pandemi nedeniyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nın yaptığı yeni düzenlemeler de eklendi.

Hacerü'l Esved taşı ile Kabe kapısı arasındaki kısım olarak bilinen 'mültezem'e, Hacer'ül Esved'e ve Kabe'nin duvarlarına yüz süren hacılar artık bariyer konulması nedeniyle Kabe'nin etrafına dokunamayacak.

Daha önce Hacer'ül Esved'i ziyaret eden Müslümanlar, Kabe'ye yüz sürerek dualar ediyordu.

Bu düzenlemenin tavafın ruhuna aykırı olduğunu belirten hacı adayları, Harem-i Şerif'de yapılacak bütün düzenlemelerin, Müslüman devletlerin dini liderlerine sorularak yapılmasını talep etti.

Hacerü'l-esved nedir?
Arapça’da 'siyah taş' anlamına gelir. Yerden 1,5 m. kadar yükseklikte bulunan, yaklaşık 30 cm. çapında ve yumurta biçimindeki bu taşın siyaha yakın koyu kırmızı renkte olması sebebiyle böyle adlandırıldığı bilinmekte.

Hacerü'l-esved’in Hz. İbrâhim tarafından Kâbe’nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirildiği biliniyor. Bununla birlikte bu taşın hakkında çeşitli rivayetler anlatılıyor.

Bu rivayetlerde Hacerülesved’in cennetten indirildiği, Nûh tûfanı sırasında Ebû Kubeys dağında korunduğu ve Hz. İbrâhim’in Kâbe’yi inşası esnasında oradan getirilerek yerine konulduğu ifade edilmekte.

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