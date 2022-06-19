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Yunanistan'a gönderilen devasa ABD askeri konvoyu görüntülendi Türk şoförün sözleri dikkat çekti

Bulgaristan'da ABD tankları ve askeri araçlarını taşılan Yunan tırlarını görüntüleyen Türk şoförünün paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Videode şoförün "Gelin bakalım geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" sözleri dikkat çekiyor.

ABD son dönemde yaptığı askeri sevkiyatlarla Yunanistan'ı adeta ileri karakoluna çevirdi.

ABD ile geçen yıl Ekim ayında imzalanan savunma iş birliği anlaşması ile ilgili ABD-Yunanistan'da 3 yeni askeri üsse sahip oluyor. Anlaşma mayıs ayında Yunan parlamentosundan geçti.

Aynı şekilde geçtiğimiz yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait zırhlı sevkiyat gemisinin Türkiye sınırına yakın Dedeağaç Limanı'na çok sayıda helikopter, tank, zırhlı araç ve çeşitli askeri malzeme indirmesi yankı uyandırmıştı.

Tartışmalar sürerken bir Türk tır şorünün konuya ilişkin paylaştığı video dikkat çekti. Bulgaristan'da seyir halindeki bir Türk tır şoförü ABD askeri araçlarını taşıyan konvoyu görüntüledi.

"Yarım saattir böyle tırları solluyoruz"
Videoyu Twitter'dan paylaşan şöför,  "Şerefsizler bir dünya tır var. Yarım saattir böyle tırları solluyoruz. Adiler saldıracaklar herhalde. Bak bunlar Yunan tırları bunlar. Bulgaristan'dayız. Yunan tırları taşıyorlar tankları tüfekleri. " diyor.

"Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var"
Videonun sonuna doğru şoförün "Gelin bakalım geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" sözleri dikkat çekiyor.

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