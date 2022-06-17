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POLİTİKA

Meral Akşener 'İşte sizi bu çocuklarımızın ahı götürecek' dedi video paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından "İşte sizi bu çocuklarımızın ahı götürecek" diyerek bir video paylaştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri kapsamında Manisa'nın Salihli ilçesine gitti.

Meral Akşener'in çevresini saran öğrenciler, şikayetlerini dile getirdi. Gelecek kaygısı taşıdıklarını söyleyen çocuklarla konuşan Meral Akşener o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Akşener, "İşte sizi bu çocuklarımızın ahı götürecek" dedi.

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