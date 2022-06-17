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Gayriaskeri statüdeki Limni Adası'nda Yunan savaş uçakları görüntülendi

Yunan SKAİ TV, Limni adasında bulunan hava üssünü görüntüledi ve yunan askerleriyle röportaj düzenledi.

Yunanistan’da yayın yapan SKAI TV’nin özel haberindeki görüntülerde Limni Adası'ndaki 130. Muharebe Filosu'ndan hareket eden bir F-16 savaş uçağı tanıtıldı.

Haberde, uçaksavar füzelerle yüklü uçağın, Türk uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihlal etmesini önlemek üzere Ege’de görev yaptığı öne sürüldü.

Limni, 1923 Lozan Barış Antlaşması uyarınca silahsızlandırılmak koşuluyla Yunanistan'a verilen Doğu Ege adaları arasında bulunuyor.

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