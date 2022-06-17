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Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdırdı

Zonguldak'ta aralarında husumet bulunan yengesine merdivende kurşun yağdıran zanlı, annesini yaralı halde bulan yeğeni tarafından bıçaklandı. Yaralı iki kişi hastaneye kaldırılırken, o anlar bir binanın güvenlik kamerasına ve amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Birlik Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Antalya'dan Zonguldak'taki babasına ait eve taşınan Namık D., bir süre önce üst katlarında ikamet eden yengesi Nurten D. ve ağabeyi Mehmet D. ile husumet yaşamaya başladı.

Sıklıkla üst kattan kendisinin rahatsız edildiğini öne süren Namık D. eline aldığı silahla apartmanlarına giden merdivenlerde yengesi Nurten D.'yi beklemeye başladı. Bu sırada dolmuştan inerek evinin yolunu tutan Nurten D., merdivenlerde kayınbiraderi Namık D.'yi gördü.

Kendisinin sürekli rahatsız edildiğini ve huzur bulamadığını söyleyen Namık D. elindeki silahla yengesi Nurten D.'ye defalarca ateş etti. Sonunda mermisi biten Namık D. bu seferde silahın kabzasıyla yengesinin başına vurmaya başladı.
Karnından yaralanan Nurten D. gözyaşlarıyla çığlık atarak yardım istedi. Kayınbiraderine "Ben sana bugün ne dedim" diyerek gözyaşı döken kadının imdadına çevredekiler yetişti. Bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

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