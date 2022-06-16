İstanbul Esenyurt'ta feci olay! 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek öldü

İSTANBUL Esenyurt'ta annesinin sağlık ocağına gitmek için evde tek bıraktığı 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti. Çocuğun pencereden düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde annesi 2 yaşındaki İ.Y.'yi evde tek bırakarak sağlık ocağına gitti. Tek kalan çocuk evin penceresine çıkarak aşağıya doğru sarkmaya başladı. Dengesini kaybeden çocuk pencereden düşerek ağır yaralandı.

Ağlama sesi duyan esnafların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk deldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından minik çocuk hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan küçük kız yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alarak hastaneye koşan anne ise sinir krizi geçirdi.