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MEDYA

Canlı yayında Ersan Şen ile Serkan Toper kapışırken elektrikler kesildi! 'Aha müdahale ettiler..'

TV100'de Erdoğan Aktaş'ın Eşit Ağırlık programı canlı yayında devam ederken elektrikler kesildi. Ersan Şen ile Serkan Toper arasında ekonomi polemiği sürerken stüdyo bir anda karanlığa büründü. O esnada stüdyodaki konuklar "Aha müdahale ettiler" dedi. Program elektrik arızası nedeniyle ekrana geri dönemedi...

Gazeteci Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünü yaptığı ve TV100 ekranlarında canlı yayınlanan program sırasında elektrikler kesildi. Kesinti sırasında konukların arasında geçen diyaloglar sosyal medyada gündem oldu.

Eşit Ağırlık programında hukukçu Ersan Şen ile avukat Serkan Toper, gıda enflasyonu ve hükümetin yanlış ekonomi politikalarını konusunda tartışırken stüdyo bir anda karanlığa büründü.

Elektriklerin kesilmesi üzerine canlı yayında konukların “Aha müdahale ettiler” demesiyle birlikte reklama gidildi.

Erdoğan Aktaş daha sonra Twitter’dan yaptığı açıklamada programa devam edemeyeceklerini belirterek, “Bilgilendirme: Elektrik sisteminden kaynaklı bir sorundan dolayı yayına devam edemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ersan Şen de Twitter hesabından, "TV 100’de katıldığım yayın teknik arızadan dolayı kesilmiştir. Başkaca bir sorun bulunmamaktadır. Bilginize sunarım." paylaşımı yaptı.

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