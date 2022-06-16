ATV'nin İçimizdeki Ateş dizisi 1. bölüm fragmanı

İçimizdeki Ateş dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı. İçimizdeki Ateş'in bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler olacak? İçimizdeki Ateş 23 Haziran 2022 Perşembe akşamı ATV'de...

Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek ünlü avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir. Hayat onları bu yolculukta türlü engellerle sınarken Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini hep birlikte göreceğiz.