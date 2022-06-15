BIST 2.531
DOLAR 17,29
EURO 18,01
ALTIN 1.012,58
YEREL

Serinlemek için girdi sonu korkunç bitti! Gökmen'in son görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

RİZE'de serinlemek için girdiği Fırtına Deresinde boğularak hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı.

Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresine giren 21 yaşındaki Gökmen Dedecan, derede akıntıyla beraber bir süre sürüklendikten sonra orada bulunan rafting tesisi görevlileri tarafından dereden çıkartıldı. Derede boğulma tehlikesi geçiren gencin ilk müdahalesi tesis görevlileri tarafından yapıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulans ile hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin dereye girme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İmam 'caiz mi hocam' diye şarkı yaptı ortalık yıkıldı! Diyanet bu işe çok kızacak! 'Yarası olan gocunsun'
İmam 'caiz mi hocam' diye şarkı yaptı ortalık yıkıldı! Diyanet bu işe çok kızacak! 'Yarası olan gocunsun'
Togg'un bagajında ne var gizemi çözüldü bagajın açıldığı video sosyal medyada viral oldu!
Togg'un bagajında ne var gizemi çözüldü bagajın açıldığı video sosyal medyada viral oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'öğrenci affı' müjdesi! TÜSİAD Başkanı'na sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'öğrenci affı' müjdesi! TÜSİAD Başkanı'na sert tepki
Batman'da Özel Harekat Polisi eşini, oğlunu öldürüp intihar etti! Cinnet anı saniye saniye kamerada
Batman'da Özel Harekat Polisi eşini, oğlunu öldürüp intihar etti! Cinnet anı saniye saniye kamerada
İstanbul'da iş insanı kadının 50 milyon liralık telefon dolandırıcılığının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da iş insanı kadının 50 milyon liralık telefon dolandırıcılığının görüntüleri ortaya çıktı
Fazla para isteyen taksiciye itiraz eti! Dehşeti yaşadı
Fazla para isteyen taksiciye itiraz eti! Dehşeti yaşadı
Didem Aslan Show TV programındaki tuvaletin yapma canlandırması akıllara zarar
Didem Aslan Show TV programındaki tuvaletin yapma canlandırması akıllara zarar
Ethem Sancak'tan Beşiktaş'ı ayağa kaldıran sözler! 'Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım'
Ethem Sancak'tan Beşiktaş'ı ayağa kaldıran sözler! 'Beşiktaş TMSF'nin eline geçerse satın alacağım'
Ankara'daki sel felaketi! Motosiklet sürücüsü sulara kapıldı işte o korkunç anlar
Ankara'daki sel felaketi! Motosiklet sürücüsü sulara kapıldı işte o korkunç anlar
Hilal Kaplan bombaları! Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil! Yargılanırsak yargılanalım
Hilal Kaplan bombaları! Nagehan Alçı iktidara yakın bir gazeteci değil! Yargılanırsak yargılanalım