'Alo polis' çetesine 50 milyon lirasını kaptıran iş kadını yaşadıklarını anlattı! Ölüm gibi bir şey

TÜRKİYE'de bugüne kadar yapılan en büyük 'Alo Polis' dolandırıcılığının iki mağduru kadın konuştu. Nevra K.’nin 50 milyon lirasını, Ceren A.’nın ise 1 milyon dolarını alan Alo Çetesi’nin iki kadına ait bilgileri bilgisayar korsanlarından aldığı ortaya çıktı. Nevra K., yaşadıklarını “Ölüm gibi bir şey” diyerek anlattı.

‘Şanlıurfalı Alo Çetesi’nin elebaşı M.Ç.’nin dolandırdıkları Nevra K. ve Ceren A.’nın yanı sıra onlarca kişinin banka, telefon, nüfus, elektronik posta ve bankacılık şifrelerinin de yer aldığı bilgileri bir hacker’dan (bilgisayar korsanı) satın aldığı ortaya çıktı. Çete bu bilgiler ışığında iki kadın hakkında istihbarat topladı. Sözde polis olarak da görüşmeyi bizzat elebaşı M.Ç. yaptı. M.Ç. iki kadını da FETÖ ile korkuttu. Gözaltına alınacaklarını ve tüm malvarlıklarına el koyulacağını söyledi.

Telefonda ikna edince jipiyle İstanbul'a geldi

Hürriyet'in haberine göre, görüşmeleri yaptığı sırada Şanlıurfa’da olan M.Ç., Nevra K.’yi ikna ettikten sonra İstanbul’a doğru cipiyle yola çıktı. Yanında eşi S.A.V. ve M.A. da vardı. M.Ç. yol boyunca Nevra K. ile konuşmayı sürdürdü. Bu sırada çetenin bazı elemanları da Nevra K.’nin evini gözlüyordu.

Sizi koruyoruz, keskin nişancı polisler evinizin etrafında

M.Ç., kadını “Sizi koruyoruz. Keskin nişancı polisler sizin evinizin çevresinde. Terör örgütü operasyonu fark ederse sizi öldürebilir” diye korkuttu. Çeteye toplamda 50 milyon lira kaptıran Nevra K., M.Ç.’ye operasyonun durumunu sorduğunda, “Yüce Türk milleti yaptığınız hizmetler için size minnettar” cevabını aldı. Çetenin Nevra K. ile son irtibatı da bu telefon görüşmesi oldu.

Çeteye vermek için bankadan tüketici kredisi çekmiş

Öte yandan çeteye 50 milyon lirasını kaptıran Nevra K.’nin, çeteye vermek için 120 bin liralık da tüketici kredisi çektiği ortaya çıktı. Evini satıp parasını çeteye verdiği için kirada oturan Nevra K.’nin, çeteden el koyulan gayrimenkul, işyeri ve otomobillerden dava sonuçlanana kadar pay alabilmesi de mümkün görünmüyor.

Çete çaldığı paralarla koskoca bir servet yapmış!

Soruşturma kapsamında İstanbul’a getirilen çetenin 36 üyesinin Şanlıurfa’da 52 lüks araç, 24 arsa, 8 milyon liralık ev satın aldığı, akaryakıt istasyonu ve lüks kadın kuaförü açtığı tespit edilmişti.

Devlet vatandaş işbirliği için beni aradıklarını söylediler

Dün Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gelerek ifade veren Nevra K., yaşadıklarını gazetecilere şöyle anlattı: “Bir operasyon yapacaklarını, devletin vergi dairesine, tapu dairelerine, bankalara operasyon yapacağını, devlet vatandaş işbirliği için beni aradıklarını söylediler. Ölüm gibi bir şey. Bir kere herkese olan güveninizi kaybediyorsunuz. Bu korkunç bir şey. Bu olaydan sonra bir tek devlete güvenme dışında yapabileceğim bir şey yoktu."

Paramı geri almak için umutluyum

"Ben Emniyet’e güvendim. Onlar da beni boşa çıkartmadılar. Paramı geri almak için umutluyum. Yaşadığım bu kötü olayın benden başka kimsenin başına gelmemesi için herkesi uyarmayı vatandaşlık görevim olarak görüyorum. Sizleri telefonla arayan, kendisini polis, savcı ya da Emniyet görevlisi olarak tanıtan kimseye itibar etmeyin. Sundukları hiçbir bahaneye inanmayın. Kimsenin benim gibi canı yanmasın.”

Dolandırıcıların kadını takip ettiği anlar kamerada

Olayla ilgili sorguların ardından görüntüleri inceleyen polis ekipleri, dolandırıcıların Nevra K. isimli kadının peşinden gittikleri görüntülere ulaştı. Öte yandan şüphelinin dolandırıcılık yöntemiyle kazandıkları lüks otomobil ve evlere polis tarafından el konuldu. Yetkililer, şu ana kadar 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde konut, benzin istasyonu, kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el konulduğu açıklandı.