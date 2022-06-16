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POLİTİKA

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun mikrofonla imtihanı

İhlas Haber Ajansı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Osmaniye teşkilatının yıl dönümü programında bozuk mikrofonun azizliğine uğradı. Davutoğlu, ancak üçüncü mikrofon değişiminde konuşmasına devam edebildi.

Partisinin Osmaniye teşkilatının kuruluş yıl dönümü programına katılmak üzere Osmaniye'ye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, programın yapılacağı düğün salonunun önünde partililer tarafından karşılandı. Düğün salonunda kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Davutoğlu, daha sonra yerine oturdu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İl Başkanı Mustafa Saygılı yaptı.

Saygılı'nın konuşmasını bitirmesinin ardından kürsüye çıkan Davutoğlu, yaptığı selamlama konuşmasından sonra Mersin'de bir Yörük kadınla yaşadığı diyaloğu anlatmaya başladı. Tam bu sırada elindeki mikrofon bozulan Davutoğlu, çalışmayan mikrofona ses kontrolü için defalarca vurdu. Kısa süreli yaşanan panik havasının ardından mikrofon değiştirildi. Bu sırada Ahmet Davutoğlu, mikrofonu bırakarak konuşmasına devam etmeye çalıştı. Üçüncü kez değişen mikrofonun çalışmasıyla Davutoğlu, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

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